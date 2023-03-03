Fatih Yaşlı: Masayı dağıtmanın bedeli toplumda karşılık bulamaz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere 72 gün kala kurucusu olduğu Altılı Masa'dan ortak adayın belirlenememesi hakkında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. Beş siyasi partinin aday olarak önerdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin CHP'li Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu "göreve çağırdı".

Meral Akşener'in siyaset tarihinin önemli bir uğrağında gerçekleştirdiği hamleyi soL'a değerlendiren akademisyen Fatih Yaşlı, "masayı dağıtmanın toplum nezdinde bir karşılık bulamayacağını" belirtti. İYİP'in AKP sonrası Türkiye'nin kurucu aktörü olmayı hedeflediğini kaydeden Yaşlı, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bu planları bozdu" dedi.

'Kılıçdaroğlu sağ partilere alan açtı'

İYİP'in varlığını CHP'ye borçlu olduğunu hatırlatan Yaşlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer bugün İYİP diye bir parti varsa varlığını neredeyse tamamen CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na borçlu aslında. Kılıçdaroğlu bir yandan CHP'yi sağa çekerken bir yandan da Cumhur İttifakı dışındaki sağ partilere alan açtı. Bunu da bir iktidar stratejisi olarak gördü. İYİP, CHP'nin verdiği vekiller sayesinde seçime girebildi, gücünü de Altılı Masa'daki varlığıyla arttırdı. Ancak kadroları masayı sadece kendi büyümesi için bir sıçrama tahtası olarak gördü ve hem Ekrem İmamoğlu'nu hem Mansur Yavaş'ı bu strateji doğrultusunda kamuoyu nezdinde adaylığa hazırladı. Böylece hem AKP'ye kaybettiren parti olarak görülecekti hem de AKP sonrası Türkiye'nin kurucu aktörü olacaklardı.

'İYİP'in adayı 'bölen' olmaktan öteye gitmez'

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bu planları bozdu. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'nin İYİP'in hayalindeki Türkiye olmadığı görüldü ve masa dağıtıldı. Ben, bunun İYİP açısından ciddi bir bedeli olacağını, masayı dağıtmanın bedelinin toplum nezdinde bir karşılık bulamayacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra İYİP'in çıkaracağı aday toplum için bir 'bölen' olmaktan öteye gitmeyecektir."