Özdağ’dan AKP'ye 'bakanlık pazarlığı' yanıtı: 'Kavram olarak geçmedi ama...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kendisini destekleme karşılığında İçişleri Bakanlığı görevini istediğini söylemişti. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de AKP’nin bakanlık pazarlığına oturmadığını, bunun ardından Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini öne sürmüştü.

Ata İttifakı bileşeni olarak cumhurbaşkanlığı birinci turunda Sinan Oğan’ı aday gösteren ve ikinci turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan Özdağ, kararını açıklamadan önce görüşmeler gerçekleştirdiği AKP’den bakanlık istediği yönündeki iddiaya yanıt verdi.

Özdağ, dün katıldığı canlı yayında konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“Gizli bir şey değil bu, evet. Biz Ak parti ile görüşmelerimiz sırasında ortaya bir şart koyduk, 13 milyon sığınmacı ve kaçak dönecekler vatanlarına. Ve biz bunun dışında bu sürecin içerisinde yer almayız. (Bakanlık iddiası için ne söylüyorsunuz?) Bu işi siz yapamazsınız, biz yaparız, biz burada görev alacağız bu süreçte ve bu geri dönüş sürecini yöneteceğiz. Kavram olarak bakanlık geçmedi ama netice itibariyle bu süreci yönetecekseniz bu sürecin içerisinde fiilen yer almamız lazım. Bakanlık diye telaffuz etmedik.”