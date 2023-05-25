AKP'li Kurtulmuş: Ümit Özdağ bizden İçişleri Bakanlığı'nı talep etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Özdağ'ın görüşmede kendilerinden İçişleri Bakanlığı'nı talep ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, Habertürk'te katıldığı programda Özdağ ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Özdağ'ın 'hükümetin göçmenlere karşı bir planı yok' açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Ben bunu söylemek istemezdim. İş buraya kadar geldiği için söylüyorum" diyen Kurtulmuş, Özdağ'ın kendilerinden İçişleri Bakanlığını talep ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, Özdağ'ın bakanlık talebine karşılık verdiği cevapta Cumhur İttifakı'nın hiçbir zaman al ver pazarlığı içerisinde olmadığını, ittifak içerisinde pazarlığın olmadığını ifade ettiğini söyledi.