'Özdağ'a bakanlık' iddiasına Binali Yıldırım tepkisi: 'Ya kimin malını kime veriyorsunuz siz?'

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı partilerinin İstanbul il ve ilçe yöneticileriyle Riva'da bulunan bir restoranda bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının ardından konuşan Yıldırım "Bugün de oylarını pazarlayan birisi çıktı. O da diyor ki 'Ben İçişleri Bakanı olunca' diyor, 'Şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan, asacağım, keseceğim'. Buradan anlıyoruz ki; ona da İçişleri Bakanlığı verilmiş" dedi.

Yıldırım "Şimdi buradan ben sormak istiyorum. Ya kimin malını kime veriyorsunuz siz? Bir kere millet sizi seçti mi? Yetki verdi mi? Bol keseden nasıl dağıtıyorsunuz? Bu ne aymazlıktır. Bu ne rezalettir. Bu milletin iradesine ipotek koymaktır. Milletin iradesini yok saymaktır. Bunun başka izahı yok" diye konuştu.

DHA'nın aktardığına göre "Bir tiyatro oynanıyor ve millet de bunu izliyor" ifadesini kullanan Yıldırım şunları söyledi:

"Hangi Kılıçdaroğlu diye soruyorum. 14'üne kadar efendim, FETÖ'yü yere göğe sığdıramayan, PKK terör örgütü, HDP bizi destekliyor bu destekten memnunuz diyen, 14'ünde tabloyu görünce çark eden ve yalandan terör örgütlerine biz karşıyız diyen, FETÖ'yle biz değil iktidar, AK Parti iktidarı daha çok ilişki kurdu deme noktasına gelen bir Kılıçdaroğlu. Bugün de Sinan Oğan'ın oylarını Ata İttifakı başkanı pazarlamaya çıktı. Bu adam da çok değil, 14'ünden önce diyordu ki 'HDP'yle ortaklık yaparsanız Türkiye bölünür. Türkiye karışır, iç savaş çıkar'. Şimdi bunların hepsi bir çuvala nasıl girecekler? Bunlar içeride birbirlerini imha eder. Bambaşka tipler hepsi. Ya bizim sorunumuz değil. Yani onlar aynı torbada pazar günü, ağzını bağlayıp göndereceğiz zaten."