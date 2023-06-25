Özdağ '15 vekil' görüşmesini anlattı: 'Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda kaldı'

Partisinin olağan kongresinde konuşan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’yı eleştirerek, “Bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır” dedi.

Vekillerin alındığı süreçte İYİP'li olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu sözler nedeniyle Akşener’i eleştirdi.

Akşener’in sözlerinin gerçekleri yansıtmadığını ifade eden Özdağ, devamında şunları kaydetti:

“CHP, 15 milletvekili karşılığında İYİ Parti’den bedel istemedi. Şimdi olayların gelişmesini özetleyeyim. İYİ Parti’nin seçimlere sokulmaması için Ankara’da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım. Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu’yla görüştü ve TBMM’de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış. Akşener’in bana söylediğine göre ‘Basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım’ demesi üzerine Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş. En azından Akşener bana böyle anlattı. Üstelik Kılıçdaroğlu 15 vekille desteği ittifak şartı olmaksızın vermişti.

Olayları en yakından yaşayan beş kişiden birisi olarak Akşener’in bugün yaptığı açıklamanın doğru olmadığını biliyorum. CHP, hiç bir zaman ‘Biz size 15 vekil verdik, buyrun kasaya’ tavrı içinde olmadı. Eğer olsaydı en çok ben yeri göğü inletir, CHP’yi sert şekilde eleştirirdim. Hele Akşener’le en son konuşmamızı yaptığımız İstanbul’daki ofisindeki konuşmada CHP ile yolları ‘CHP’yi suçlayarak bitireceğim’ dediğini çok iyi hatırlıyorum. Akşener, Sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi. Peki, bunları neden yazdım? Çünkü aynen böyle yaşadım ve dostluk da mertçe olmalı rekabet de.”

Eski İYİP Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da Özdağ’ın paylaşımını teyit ettiğini belirtti.