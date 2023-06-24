Erdoğdu'dan Akşener'e '15 milletvekili' çıkışı: 'İyilik olsun diye gitmediler'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik" sözlerine CHP 27. Dönem Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan yanıt geldi. Erdoğdu, İYİP'e 15 milletvekilini demokrasiyi korumak için verdiklerini söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğdu şunları kaydetti:

"Meral Hanım’la zor günlerde birlikte mücadele ettik. Meral Hanım’ı üzecek veya incitecek birşey söylemeyiz. 15 Milletvekilimiz 'iyilik' olsun diye değil 'demokrasiyi korumak' için desteğe gitti. Ben kendi adıma hiçbir zaman 'borç-alacak'' ilişkisi olarak görmedim."