Özcan Purçu CHP’den istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, partisinden istifa etme kararı aldı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Purçu, Türkiye genelinde “Roman kökenli” 10 aday adayının olduğunu, 1 kişinin dahi CHP’nin milletvekili listelerine konmadığını belirtti.

Purçu, “Yok sayıldık. En çok oya ihtiyacın olduğu dönemde 6 milyon Roman vatandaşının oyu bir kenara nasıl atılır? Bir oya bile ihtiyacımızın olduğu dönemde. Bugüne kadar bekledim. Yüksek Seçim Kurulu’nda düzeltmenin son günü. Olmayınca, federasyon ve derneklerin talebiyle mecburen istifa etmek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özcan Purçu, Twitter profilinden CHP'yi kaldırarak "Bağımsız İzmir Milletvekili" yazdı.