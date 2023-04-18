Aday gösterilmeyen Garo Paylan: Pozitif ayrımcılık yapılabilirdi

14 Mayıs seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, partideki iki dönem kuralının esnetilmesine ilişkin "Belki pozitif ayrımcılık uygulanabilirdi" derken "Ermeni bir milletvekili adayının listelerde yer almamasının 'ciddi bir eksiklik' olduğunu" ifade etti.

Artı Gerçek'e konuşan Garo Paylan, iki dönem kuralı nedeniyle tekrar aday olamadığını belirtirken, bu kuralın bazı HDP'liler için esnetildiğini hatırlattı:

"Bu açıklama yeniden aday olmam konusunda tüm kamuoyunda ciddi bir beklenti yarattı. Bu beklenti karşılanamadı. Türkiye ve dünyadaki milyonlarca Ermeni de tam bir mutabakatla devam etmemi arzuluyordu. Bu konuda belki bir pozitif ayrımcılık uygulanabilirdi. Ancak herkesten ricam, o aday oldu, bu aday olmadı eleştirilerini seçim sonrasına bırakıp partimizin başarısına odaklanmamızdır."

'Ciddi bir eksiklik'

Garo Paylan, Ermeni bir adayın listelerde yer almamasının ciddi bir eksiklik olduğunu dile getirdi:

"Milletvekili aday listelerimizde bir Ermeni’nin olmaması partim adına elbette ciddi bir eksikliktir... Partimin bir Ermeni adayının olmaması ve çoğulcu kimliğinin silikleşmesi elbette eksikliktir. Bu handikabı gidermek ve çoğulcu siyasetin tahkimi için seçimden sonra partimle birlikte çaba göstereceğim."