Özbekistan sınır ihlali yapan bir Afgan askeri uçağını vurduğunu açıkladı

Özbekistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sınır ihlali yapan bir Afganistan askeri uçağının düşürüldüğü belirtildi. AP'nin haberine göre uçağın iki pilotu yaralandı.

Özbekistan ayrıca haftasonu 22 askeri uçak ve 24 helikopterle yüzlerce Afgan askerinin Özbekistan'a kaçtığını bildirdi. Özbek yetkililer ülkenin hava sahasına giren 46 Afgan uçağına zorunlu iniş yaptırıldığını, bir hava aracınınsa kendisine refakat eden Özbekistan'a ait bir savaş jetiyle çarpıştığını ve her iki aracın da düştüğünü açıkladı.

Özbekistan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada hava yoluyla ülkeye giren Afgan askerlerinin sayısı 585 olarak bildirildi, 158 Afgan askerininse yaya olarak sınırdan girdiği belirtildi.

Afganistan ordusuna ait bir askeri uçağın, dün akşam saatlerinde Özbekistan'ın güneyindeki Surhanderya bölgesine bağlı Şerabad ilçesinde düştüğü bildirilmişti.

Gazeta.uz'da yer alan habere göre, Surhenderya'da bulunan bir kaynak, uçağın düşmesi sonucunda yaralanan iki Afgan personelin Tirmiz kentinde hastaneye yatırıldığını kaydetmişti. Surhanderya bölgesi, Özbekistan'ın Afganistan sınırında bulunuyor.