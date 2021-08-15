Özbekistan: 84 Afgan asker ülkemize sığındı

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 84 Afganistan askerinden oluşan bir grubun sınırı geçerek Özbekistan'a sığındığı bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, Afganistan askerlerinin yardım istediği ve aralarından üç kişinin yaralı halde olduğu belirtilerek yaralı Afganistan askerlerine tıbbi müdahale yapıldığı kaydedildi.

Dün, Taliban'ın kontrolüne geçen Mezar-ı Şerif'te bulunan Mareşal Raşid Dostum ve eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur'a bağlı Afgan birliklerin Özbekistan'a sığındıklarına ilişkin görüntüler yayınlanmıştı.