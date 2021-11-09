Ozan Çoban ve Güneş Demir 12-13 Kasım'da İzmir'de

Repertuar seçimlerini ve şarkılarının çıkış noktasını: “Yapmak istediğimiz, bir nostaljinin esiri olmak değil; geçmişin izinde bugünü bulmak ve yarına kapı aralamak. Müziğin ve mücadelenin sürekliliğini yakalamaya çalışmak” ifadeleriyle açıklayan Ozan Çoban ve Güneş Demir, 2005 yılından beri sürdürdükleri ortak müzik üretimlerinde toplumsal içerikli şarkıların izini sürüyor.

Müzisyenler, 60'lı yıllarla başlayan popüler müzik akımları içerisinde geleneksel Anadolu ezgileri ve sanat müziği birikimiyle batı müziği ve blues/rock armonik ve melodik fikirlerinin yaratıcı bir şekilde bir araya geldiği kanonik/kült eserlerden hareketle güncel üretimlerini yaratmaya çalışıyorlar.

Ozan Çoban ve Güneş Demir, bu ilk İzmir konserlerinde Türkiye ve Dünya toplumsal hayatında yer tutan Nâzım Hikmet, Attila İlhan, Orhan Veli, Ahmed Arif, Paul Eluard, F. G. Lorca gibi şairlerin dizelerinden bestelenmiş şarkıları seslendirecekler. İzmir konserlerinde ikiliye perküsyonda İlke Kızmaz eşlik edecek.

Her iki konserin de başlangıç saati 20.30 olarak duyuruldu.

Biletler Satış Noktası: NHKM – İzmir Konak Halk Sahnesi, Gişe

Adres: Anafartalar Cad. OS-KA Pasajı No:20, Kemeraltı / Konak / İzmir

(Konum bilgisi için tıklayınız)

İnternet Satış Noktaları:

izmir.nhkm.org.tr

biletinial.com

Rezervasyon: 0507 038 01 97 – 0232 46 444 46