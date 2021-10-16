NHKM İşçi Korosu kuruluyor!

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin (NHKM) İzmir'deki İşçi Korosu için seçmeleri başladı.

Besteci Cem İdiz eğitmenliğinde başlayacak İşçi Korosu, her pazar saat 12.00–15.00 arasında çalışmalarını NHKM İzmir'de sürdürecek.

Koronun tanıtımı şöyle yapıldı:

"Şimdi Sahne İşçi Sınıfının!

Hayatı yaratanlar, yepyeni bir dünyanın yolunu aydınlatanlar, meydanlarda hasretimizi haykıranlar, sanatın aydınlığını da yansıtacak, seslerini yükseltecekler.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi İşçi Korosu kuruluyor!

Sömürüsüz bir dünya için sesimizi gürleştirecek bu koroda yer almak isteyen bütün emekçileri, çalışmalara katılmaya çağırıyoruz!"

'Koro sömürüsüz bir dünya için sesimizi gürleştirecek'

soL'a konuşan besteci Cem İdiz, "Neden 'işçi' korosu?" sorumuza "Sanırım İzmir NHKM duyurusunda bu soruyu en güzel şekilde yanıtlamış. Ben onu olduğu gibi burada tekrarlayacağım: Hayatı yaratanlar, yepyeni bir dünyanın yolunu aydınlatanlar, meydanlarda hasretimizi haykıranlar, sanatın aydınlığını da yansıtacak, seslerini yükseltecekler. Sömürüsüz bir dünya için sesimizi gürleştirecek bu koroda yer almak isteyen bütün emekçileri, çalışmalara katılmaya çağırıyoruz!" yanıtını verdi.

İdiz, koroyla şimdilik haftada bir gün olarak başlayacakları çalışmaları müzikal eğitim, ses gelişimi, kuramsal altyapı sağlamak ve repertuvar edinmek yönünde çok yönlü bir şekilde oluşturacaklarını söyledi.

"Hedefimiz, daha önce sözünü ettiğim çalışma yöntemiyle, istediğimiz müzik düzeyini yakaladığımızda, sanat ve kültürde yerimizi alıp, dünya görüşümüze paralel etkinliklerin içerisinde olmak" diyen İdiz, "Katılacağımız her etkinlik ya da konserde, dinlemeye gelenlerin karşılarında keyif alacakları üst düzey bir çoksesli koro bulacaklarını umuyorum" şeklinde konuştu.

Koro için ön seçmeler 17 Ekim Pazar günü saat 13.00'te NHKM İzmir'de yapılacak.

Cem İdiz kimdir?

1970’te Ankara Devlet Konservatuvarı viyolonsel bölümünü kazanan Cem İdiz, henüz bu bölümde öğrenimi sürerken 1974'te Muammer Sun ve Adnan Saygun’un yönlendirmesiyle konservatuvar kompozisyon bölümüne geçti. Muammer Sun ile Armoni, Ercivan Saydam ile kontrpuan ve füg, Mithat Fenmen ile partisyon okuma ve çalma, Ferit Tüzün ile müzikal analiz ve Kemal İlerici ile Türk Müziği Armonisi çalıştı.

1977-1978 yıllarında Ankara’daki öğrenimine ara vererek Lahey’deki Hollanda Kraliyet Konservatuvarı’na giren besteci, Peter Schat’tan kompozisyon, Louis Andriessen’den çağdaş müzik formları dersleri aldı. 1978 yılında "1 Mayıs 1977'ye Ağıt" adlı senfonik şiiri Hollanda Kraliyet Konservatuvarı Orkestrası tarafından ilk kez seslendirildi.

Hollanda Dönüşü M.S.Ü. İstanbul Devlet Konservatuvarı’nı Cengiz Tanç’ın öğrencisi olarak bitiren İdiz, İlhan Usmanbaş, Bülent Tarcan, Cevad Memduh Altar ile çalışarak, bestelediği senfoni ve Dimitri Şostakoviç üzerine hazırladığı tez ile yüksek lisansını tamamladı ve okulda öğretim elemanı olarak göreve başladı. Müzik Teorisi, solfej, ileri solfej, armoni, çalgı bilgisi ve müzik tarihi dersleri verdi.

"Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi"nin çıkmasına öncülük eden sanatçı, "Bilim ve Sanat" dergisi yazı kurulu üyeliğinde de bulundu.

1993 yılında konservatuvardaki görevinden istifa eden İdiz, bağımsız besteci olarak çalıştı. Orkestra ve oda müziği eserlerinin yanı sıra çok sayıda tiyatro ve film müziği besteleyen sanatçının çeşitli araştırma, inceleme yazıları yayımlandı.