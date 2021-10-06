NHKM İzmir'den çocuk atölyeleri ve Çocuk Korosu

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) İzmir'de yeni dönem çocuk atölyeleri başladı.

Astrofizik ve Gökyüzü atölyesi 16 Ekim'de başlayacak. 14-17 yaş grubu için yapılacak Astrofizik atölyesinde, "Neden her şeyimiz ile evrenin bir parçasıyız? Uzay-zaman dokusu nedir? En uzak mesafeler nasıl katedilir? Evrende yalnız mıyız?" sorularına yanıt aranacak.

9-12 yaş grubu için yapılacak Gökyüzü atölyesinde ise "Dünya evrenin neresinde? Yıldızların iç yapıları nasıldır? Evren ne kadar büyük? Dünya hep var mıydı? Maddenin içeriği nedir? Bir bilim insanı nasıl çalışır?" soruları tartışılacak.

Astrofizik Atölyesi

Gökyüzü Atölyesi

Çocuk Korosu

NHKM İzmir'de bir de Çocuk Korosu yola çıkıyor. 16 Ekim'de başlayacak ve her cumartesi 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak koro çalışmasının eğitmeni Nevin Apaydın olacak.

Atölyelerle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve NHKM İzmir'e ulaşmak için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.