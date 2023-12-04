Özak Tekstil'de direnişin 8. günü: Jandarma fabrika önüne barikat kurdu

Urfa OSB’de bulunan Özak Tekstil’de yetkili sendika Öz İplik-İş’ten istifa ederek BİRTEK-SEN’de örgütlenmeye başlayan işçiler, BİRTEK-SEN üyesi bir kadın işçinin işten atılması üzerine 27 Kasım'da üretimi durdurarak direnişe başlamıştı.

Urfa Valiliği yaptığı açıklamayla kentteki eylem ve etkinliklerin 2 Aralık gecesine kadar yasaklandığını duyurmuştu. BİRTEK-SEN ise "Şanlıurfa Valiliği, Özak Tekstil patronunun özel ‘ricası’ üzerine, fabrikadaki tehdit, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı Özak işçilerinin direnişini kırmak için yasak kararı aldı" açıklaması yapmıştı.

Yasağın bitmesine rağmen, jandarma fabrikanın önüne işçilerin yürümesini engellemek için barikat kurdu. İşçilerse yolu kapatıp eylemlerini sürdürdü.

Açıklama yapan işçiler şunu söyledi:

"Bugün eylemimizin 8. Günü. Eylem yasağının kalkmasına rağmen, jandarmalar ve barikatlar hala arkamızda duruyor. Biz bu duruma seyirci kalmayacağız, direnmeye devam edeceğiz. Sonucu her ne olursa olsun kazanacağız."

BİRTEK-SEN yöneticisi göz altına alındı

İşçilere müdahale eden jandarma, BİRTEK-SEN Örgütlenme Uzmanı Deniz Kar'ı gözaltına aldı. Görüntülerde gözaltı sırasında bir işçinin de itilerek yere düşürüldüğü görünüyor.