Özak Tekstil işçisi valilik yasağının ardından hakları için yeniden meydana çıkıyor

Urfa OSB’de bulunan Özak Tekstil’de yetkili olan Öz İplik-İş Sendikası'ndan istifa ederek BİRTEK-SEN’de örgütlenmeye başlayan ve yaşanan işten atmalar sonucunda hakları için direnişe geçen işçilerin mücadelesi sürüyor.

7 gündür direnen işçileri günlerdir jandarma barikatıyla engellemeye çalışan fabrikanın patronu son olarak kentin valisiyle de görüşerek eylem yasağı kararı aldırmıştı. Urfa Valiliği, 29 Kasım 2023’ten 2 Aralık 2023 tarihine kadar kentteki eylem ve etkinleri yasaklamıştı.

BİRTEK-SEN’in X hesabından yapılan açıklamada, “Özak Tekstil patronunun özel ‘ricası’ üzerine, fabrikadaki tehdit, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı Özak işçilerinin direnişini kırmak için yasak kararı aldı” ifadeleri kullanılmıştı.

İşçiler yasağın ardından bugün 14:00’da Ali Şelli Parkı’nda bir araya gelerek hakları için ses yükseltecek.

TKP Urfa İl Örgütü: Boyun Eğmeyen Özak işçisi kazanacak

TKP Urfa İl Örgütü de bu eyleme katılacağını açıkladı. ‘Vazgeçmeyeceğiz’ diyen valiye, patrona boyun eğmeyen işçilerin direnişinin yanında olduklarını belirten açıklamada şunlar dile getirildi:

“Kadın işçilerin mobingin, tacizin, baskının ve fazla mesainin dayanılamaz hale geldiğini söyleyerek fitilini ateşlediği Özak tekstil direnişi güçlenerek devam ediyor.

Urfa OSB’de bulunan Özak Tekstil’de yetkili olan Öz İplik-İş Sendikası’ndan istifa ederek BİRTEK-SEN’de örgütlenmeye başlayan Özak tekstil işçileri işten çıkartılmaya başlanmış ve işçiler direnişe geçme kararı almışlardır.

Mesailerden bunalan, yemeklerden kıl ve başka cisimler çıkan, verilen ekmeklerin küflü olduğu, gece 03:00'lere kadar mesai yaptırıp eve bırakmayan, eve gitmek isteyen kadınlarınsa 3 kilometre yürümek zorunda kaldığı insanlık dışı koşullara karşı mücadele ediyor. Haklarına sahip çıkması için üyesi oldukları sendikaya gittiklerindeyse patron yanlısı Öz İplik-İş Sendikası'nın hakaretleriyle karşı karşıya kalmışlardır.

Şimdi söz sırası işçilerde. Bugün saat 14.00'te Ali Şelli Parkı’nda işçiler haklarına sahip çıkmak için bir araya geliyor.

TKP Urfa il Örgütü olarak işçilerin yanında olacağımızı ilan ediyoruz.

Boyun Eğmeyen Özak işçisi kazanacak

TKP Urfa İl Örgütü”