Özak Tekstil işçileri meydanda: 'İşçi patronun kölesi değil'

Urfa'da işten atmalara, mobbinge, tehditlere ve kölelik düzenine karşı Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikasında (BİRTEK-SEN) örgütlenen ve haklarını almak için 7 gündür direnişte olan Özak Tekstil işçilerinin bugün kent merkezinde yapacağı yürüyüş, polis tarafından engellendi.

Yaklaşık 1 haftadır fabrika önünde eylemini sürdüren fabrika çalışanları, bu kez seslerini duyurmak için Rabia Meydanı’nda bir araya geldi. Basın açıklaması düzenleyen fabrika çalışanları, yetkililere çağrıda bulunarak haklarını talep etti.

Basın açıklaması sırasında sık sık "Öz İplik dışarı, BİRTEK-SEN içeri", "Özak'ta direniş kadınlarla büyüyor", "İşçi, patronun kölesi değil", "Emek bizim, söz bizim", "Direne direne kazanacağız", "İşçi işçiye ihanet etmez" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, hak arayan işçinin karşısında duran bütün güçlere karşı mücadele ettiklerini belirterek "Özak işçisi mutlaka kazanacak" dedi.

Türkmen, Özak Tekstil işçilerinin direnişinin kimin işçinin yanında, kimin ise işçinin en doğal hakkının bile karşısında olduğunu gösterdiğini vurguladı, "Eskiden ağalık düzeni vardı, ağalar marabaları, köylüleri ezerdi. Şimdi de 'patronlar size ağalık yapacak, siz köle olacaksınız' diyorlar. Biz buna karşı çıkıyoruz" dedi ve devamında şunları söyledi:

"Çalışırken patronların bizi ezmesine, bu kölelik dayatmasına boyun eğmeyeceğiz, hakkımızı alarak çalışacağız" diyen Mehmet Türkmen, işçilerin haklarını almak için sendikalı olacaklarını belirtti. İşçinin anayasada yazan haklarını kullanacağını, kendi seçtiği sendikada örgütleneceğini vurgulayan Türkmen, "Patronlar ve bu kentin mülki amirleri işçilerin haklarına ve anayasaya saygı duymayı öğrenecekler! Haksız yere, sendikal nedenle işten atılan arkadaşlarımız işe geri alınana dek, işçilere sendika değiştirmemeleri yönünde yapılan baskı ve tehditler son bulana dek, dışarıda direnişte geçen bütün günlerin ücretinin ödeneceği sözü verilene dek mücadelemiz devam edecek."