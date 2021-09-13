Oyuncular Sendikası'nın yeni başkanı Vahide Perçin oldu

Oyuncular Sendikası'nın 4. Olağan Genel Kurulu 10 Eylül Cuma günü Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

4 yıldır görevi sürdüren Demet Akbağ, tüzük gereği süresini doldurarak görevini bıraktı. Oyuncular Sendikası’na üye olan birçok sanatçı sandığa giderek oyunu kullandı. Yapılan seçim sonucunda sendikanın genel başkanlığına Vahide Perçin seçildi. Sercan Gidişoğlu, Taner Rumeli, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Öykü Karayel Bonomo, Atilla Gündoğdu, Berfin Zenderlioğlu, Emre Yetim de yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.