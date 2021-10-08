Oyuncular Sendikası'ndan Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'a destek

Oyuncular Sendikası, üyeleri Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'a destek açıklaması yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada "'Nitelikli cinsel saldırı ve intihara sürükleme suçları' sanığı olarak tutuksuz yargılanan Musa Orhan'ın davasını hepimiz takip ediyoruz. Kamuoyunda infial yaratan ve vicdanımızı yaralayan bu dava hakkında söylenecek çok söz var! Üyelerimiz Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah başta olmak üzere davayı takip eden, bu konuda söz söyleyen tüm meslektaşlarımızın yanındayız. Kadınların yaşam hakkı gasp edildiği sürece bu ses daha da çoğalacak. Taciz, cinsel saldırı, mobbing ve şiddet bitmediği sürece de durmayacağız" denildi.

Açıklamada "Üyelerimiz adına süreci yakından takip edeceğimizi, her aşamada yan yana durarak dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.

Ne olmuştu?

Batman'da, yaşamına son veren İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, oyuncu Ezgi Mola 65 günlük adli para cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda, Mola'nın sosyal medya paylaşımında Musa Orhan'ı hedef aldığı belirtilip, "Dava konusu paylaşım tarihi itibariyle ayrı bir davada sanık olarak henüz yargılama aşamasında olan ve suçlu olup olmadığı konusunda kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan katılana yönelik olarak, sanığın, 'tecavüzcü, şerefsiz' şeklinde paylaşımda bulunmak suretiyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiğine kanat getirmiştir. Ayrıca 'şerefsiz' kelimesini kullanmak suretiyle de katılana yönelik olarak sövme eyleminde bulunduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

Gerekçeli kararda, Mola'nın sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunu işlediğine kanaat getirildiği de belirtilmişti.

Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'ya destek veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

Abdullah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bi zihniyet, ee noluyo sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyo mu, insanlar bi anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyolar. Sıçıp sıvamaktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle avukat" demişti.