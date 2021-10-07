Musa Orhan’ın avukatları hakkında suç duyurusu

Batman’ın Beşeri ilçesinde 18 Ağustos 2020’de uzman çavuş Musa Orhan tarafından tecavüz edilerek ölümüne neden olan İpek Er’in ailesi ve avukatları, sanal medya paylaşım sitesi olan tweeter üzerinden sanık Musa Orhan’ın müdafiliğini yapan avukatların duruşma salonunda ve dışında aileye yönelik hakaretlerinden dolayı hakkında suç duyurusunda bulundu.

'İçi boşaltılmış bir savunma'

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, katil zanlısı Orhan’ın müdafiliğini yapan avukatların “mesleğini icra ettiği için” hedef gösterildiklerini ve toplumsal linçe maruz kaldıkları iddia edildiği belirtilen açıklamada “Önemle belirtmek gerekir ki savunma hakkı kutsallığı tartışılmaz bir husustur. Savunma hakkı bir toplumda adaletin tesisi için gereken en önemli husustur. Savunma hakkına yapılan bireysel, toplumsal, kurumsal ve devletsel müdahaleler kabul edilemez ve hiçbir avukat müvekkili üzerinden hedef gösterilip kriminalize edilemez” ifadeleri belirtilirken avukatlık mesleğinin belli etik ilkeler çerçevesinde icra edilmesi gerektiği aksi taktirde içi boşaltılmış bir savunma hakkından bahsedilemeyeceği vurgulandı.

Suç duyurusunda bulunulacak

Söz konusu sanık müdafilerin herhangi bir mesleki etik ilkeye riayet edilmediği vurgulanan açıklamada sanık avukatların bugüne kadar İpek Er ailesine hakaretlerine yer verildi. Açıklamada şunlara değinildi: “Sanık müdafileri duruşma salonunda ve dışında sürekli olarak İpek Er’e, annesine, babasına, kardeşlerine hakaret etmişlerdir. Bölge halkına ağza alınmayacak sözler söylemiş, bölgedeki bütün genç kadınlara hakaretlerde bulunmuş, genç kızların para karşılığı satıldığını iddia etmiş, kendini sanığın abisi edasıyla tanıtıp onun yerine geçip ifade vermişlerdir. Ayrıca her seferinde müşteki vekillerine hakaretler etmiş, mahkeme heyetine karşı ‘dağdan gelen talimatla’ hakaret edip tarafsız ve bağımsız olmadıkları iddiasında bulunmuş, soruşturma aşamasında dosyadaki delilleri gazeteci kisvesi altındaki kişilere servis etmiş, toplumsal algı yaratmaya çalışmışlardır. Son olarak ise sosyal medyada cinsel saldırı dosyalarında hassasiyeti bulunan kişiler üzerinde baskı kurarak burayı ekonomik bir çıkar elde etmek için kullanma yoluna gidilmiştir” denildi.



Bu hususlarda sanık müdafileri hakkında meslek etiğini ve onurunu ayaklar altına alan sanık müdafileri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.