Farah Zeynep Abdullah'tan 'Musa Orhan' tepkisi: Sıçıp sıvamaktır bu hareketler

Batman’da yaşamına son veren İpek Er’in geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret gerekçesiyle 65 günlük adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola’ya, meslektaşı Farah Zeynep Abdullah destek vermişti.

Bu destek mesajı sonrası oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında da Musa Orhan'ın avukatları tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Bu gelişmeye sosyal medya hesabından yanıt veren Abdullah, "Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bi zihniyet, ee noluyo sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyo mu, insanlar bi anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyolar. Sıçıp sıvamaktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle avukat" dedi.