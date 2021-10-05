Musa Orhan'dan Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu

Batman’da intihar eden İpek Er’in bıraktığı mektupla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan’a hakaret gerekçesiyle 65 günlük adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola’ya, meslektaşı Farah Zeynep Abdullah destek vermişti. Oyuncu Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Mola’nın, "tecavüzcü, şerefsiz" şeklinde paylaşımda bulunmak suretiyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiğine kanat getirerek, 90 günlük adli para cezası vermiş, ceza, "cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri" göz önünde bulundurularak 65 güne indirilmişti. Böylece oyuncu Ezgi Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 TL) çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmişti.

Kararın ardından, sosyal medya üzerinden Mola’ya oyuncu Farah Zeynep Abdullah da destek oldu. Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, atılan tweet üzerine bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek Farah Zeynep Abdulah hakkında, müvekkiline hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ne olmuştu?

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş, Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Gelen tüm tepkilere karşın Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına tepki yağmıştı.