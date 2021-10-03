Eski rol arkadaşından Ezgi Mola'ya destek

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola'ya, İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle ceza verilmesine tepki gösterdi.

Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola'nın eski rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uf diyecek o kadar şey var ki hangi hakaret hangi küfür karar veremiyorum. Net olan tek şey Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu ve sistemin de onun yanında olduğu. O dava yüzsüzce açılabildiğinde şoklar yaşamıştık ve şimdi bir de üüüüf rezalet sonuca bak ya" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ezgi Mola'ya, tecavüz suçlamasıyla yargılanan uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği iddiasıyla 65 gün adli para cezası verilmişti.