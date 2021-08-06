Oyuncular Sendikası: Biz bu cadı avını tanıyoruz

Yeni Asır gazetesinin iktidarı eleştiren sanatçıları hedef göstermesinin ardından Oyuncular Sendikası bir açıklama yaptı.

“Biz Bu Cadı Avını Tanıyoruz Ama Asla Kabul Etmiyoruz” başlığı atılan açıklamada orman yangınlarının son bulması için çağrıda bulunan oyuncuların medya kuruluşları tarafından hedef gösterildiği belirtilerek “provakatif yayınlara prim vermiyoruz” denildi.

Yeni Asır, orman yangınlarında hükümeti eleştiren sanatçıları hedef göstermiş ve tepki almıştı. Erhan Gülenç imzalı yayınlanan ve gazetenin manşetine taşınan yazıda, “Global Call Help Turkey” etiketiyle “dış güçlerin Türkiye’ye müdahaleye çağrıldığı” da iddia edildi. Yazıda, Gezi hatırlatması da yapılarak, “Biz bu filmi Gezi kalkışmasında da gördük. Yine bir grup sanatçı çıktı ve 3-5 ağaç bahanesiyle bir kalkışma çıkarmaya çalıştı. Ancak bu ülke o kalkışmayı bastırmasını bildi. Bundan sonra da yangın veya çeşitli bahanelerle ülkeye müdahale edilmesini isteyenleri durdurmasını da bilir” denilmiş, “Siz hangi ülkenin sanatçılarısınız?” manşetiyle sanatçıların fotoğraflarının altında hedef gösteren cümleler yazılmıştı.

Yazıda Ezgi Mola, Burcu Biricik, Sertab Erener, Kerem Bürsin, Hande Erçel, İdil Fırat, Çağla Şıkel, Murat Boz, Tolga Sarıtaş, Hazal Kaya, Farah Zeynep Abdullah, Şevval Sam, Öykü Serter, Fazıl Say ve Emre Kınay hedef gösterilmişti.