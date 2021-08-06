Halk TV'den saldırıyla ilgili açıklama

Halk TV'nin Marmaris İçmeler'de canlı yayının basılması olayında gözaltına alınan 5 saldırgandan 4'ü serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Halk TV saldırıyla ilgili açıklama yaparken, ülkenin yönetiminden sorumlu tüm makam ve şahıslara da çağrı da bulunuldu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

Kamuoyuna...

Sözlü saldırılar, gerekçesi izaha muhtaç idari cezalar ve kısa bir süre içinde iki fiziki saldırı sadece Halk TV’yi değil, basın özgürlüğünü de hedef almaktadır.

Halk TV, adına yakışır biçimde, tüm zorbalıklara karşı halkı aydınlatma ve gerçeklerle buluşturma sorumluluğunu sürdürecektir.

Ülkenin kurtarıcısı ve Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün mirasına sahip çıkacaktır.

Biz korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz, basın özgürlüğü mevzilerini terk etmiyoruz.

Ancak bu ülkenin yönetiminden sorumlu tüm makam ve şahıslara bir çağrıda bulunuyoruz:

5 Ağustos Perşembe gecesi Halk TV'nin Marmaris’teki yayınında konuşmalarıyla milyonları ağlatan yurttaşlarımızın korunmasını sağlayınız.

Biz habercilerin üzerinde sonuç alamadığınız korku sopasını, bırakın suçlanmayı, alkışı hak eden o yurttaşlara doğrultmayınız.

Her alanda tüm gerçekleri olduğu gibi, bu konudaki gelişmeleri de hassasiyetle izleyeceğimizi belirtir, saygılar sunarız.

HALK TV