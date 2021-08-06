Halk TV'ye saldırı: 4 saldırgan serbest bırakılırken, 1 kişinin tutuklanması istendi

Halk TV'nin İçmeler'de gerçekleştirdiği Gökmen Karadağ ile Açıkça Muğla özel yayınına organize saldırı düzenlendi. Mert Topaloğlu, Bilal Topaloğlu, Şeyhmus Urebe, Sertan Yüce, Fatih Çoban saldırının ardından gözaltına alındı. 4 kişi serbest bırakılırken, şişeyle saldıran Mert Topaloğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından saldırganlar hakkında şikayette bulunmak için karakola gittiklerinde, ‘’Bize saldırı oldu, asıl biz şikayetçiyiz" diyerek darp raporu aldığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Halk TV, ormanları günlerdir yanan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İçmeler beldesinde açık havada yaptığı canlı yayın sırasında saldırıya uğradı. Gökmen Karadağ ile Açıkça adlı program, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve avukat Salim Şen'in katılımıyla canlı yayın olarak sürerken, saat 00.30 sıralarında bir grubun saldırısına uğradı. Yayın sürerken önce uzaktan laf atan grup, daha sonra yayının kesilmesine neden olan bir saldırıya yöneldiler. "Yanlış konuştuğunuzda engelleriz. Bir yanlış daha olursa müdahale ederiz" diye bağıran grubu Halk TV Program Koordinatörü Candan Yıldız engellemeye çalıştı. Daha sonra Gökmen Karadağ da yayına ara vererek İsmail Saymaz ve Murat Ağırel ile birlikte saldırıyı önlemeye çalıştı.

Candan Yıldız'ın verdiği bilgiye göre, saldırganlar arasındaki bir grup, Muğla trafiğine kayıtlı 48 EJ 497 plakalı araçla olay yerinden uzaklaştı.

Mehmet Ağar'dan ödül

Serbest bırakılan saldırgan Sertan Yüce'nin eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile fotoğrafı ortaya çıktı.