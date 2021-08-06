Muğla'da Halk TV canlı yayınına saldırı

Halk TV'de yayımlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programının Muğla İçmeler'de gerçekleştirilen yayınına saldırı düzenlendi.

Canlı yayın sırasında yayına girmeye çalışan saldırganlar, "yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek yayın ekibine saldırdılar.

Saldırıyı gerçekleştiren gruptan 5 kişi gözaltına alındı.

'Yayın yapmamıza engel oldular'

Organize saldırının ardından yayına devam eden Gökmen Karadağ: "Burası herkese ve her görüşe açık bir platform. Elbette ne diyeceğini bilemeyeceğimiz insanları doğrudan canlı yayına alamayız. Verdiğimiz kısa arada kendilerine ne söylemek istiyorsanız söyleyin yayın başladığın da ben bunları ileteceğim dedim. Israrla yayına katılmak istediler. Bunun mümkün olamayacağını defalarca ilettim. Bunun üzerine yayın yapmamıza engel oldular." dedi.

Saldırgan'ın Ağar'la fotoğrafı çıktı

Halk TV canlı yayınını basan saldırganlardan Sertan Yüce’nin, Mehmet Ağar ile fotoğrafı ortaya çıktı.