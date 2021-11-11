Oyuncu Yunus Güner yaşamını yitirdi

Oyuncu Yunus Güner, Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Sonradan Görmeler, Bütün Çocuklarım ve Dudaktan Kalbe'nin de aralarında olduğu televizyon dizilerinden tanınan oyuncu Yunus Güner, bugün Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Yunus Güner 49 yaşındaydı.

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