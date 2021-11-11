Sonradan Görmeler, Bütün Çocuklarım ve Dudaktan Kalbe'nin de aralarında olduğu televizyon dizilerinden tanınan oyuncu Yunus Güner, bugün Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Yunus Güner 49 yaşındaydı.
Dış Haberler
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Oyuncu Yunus Güner yaşamını yitirdi
Oyuncu Yunus Güner, Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Sonradan Görmeler, Bütün Çocuklarım ve Dudaktan Kalbe'nin de aralarında olduğu televizyon dizilerinden tanınan oyuncu Yunus Güner, bugün Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Yunus Güner 49 yaşındaydı.