Oyuncu Yunus Güner yaşamını yitirdi

Sonradan Görmeler, Bütün Çocuklarım ve Dudaktan Kalbe'nin de aralarında olduğu televizyon dizilerinden tanınan oyuncu Yunus Güner, bugün Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Yunus Güner 49 yaşındaydı.