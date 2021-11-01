Ünlü oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi

Oyuncu Semra Dinçer, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. 56 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun ölüm haberini sosyal medya hesabından Haluk Levent paylaştı.

Haluk Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Semra Dinçer kimdir?

1965 Ankara doğumlu Semra Dinçer birçok dizi ve sinema filminde roller almıştır. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 1984 yılında ‘Köşe Dönücü’ adlı dizi ile geçen oyuncu, Kaybolan Yıllar, Martılar ve İstanbul, Cinayet Masası, Yolun Sonu, Geniş Zamanlar, Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi pek çok yapımda da yer almıştır.

