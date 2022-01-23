Oyuncu Vuslateri'den Gülse Birselli paylaşım: 'O elektrik faturasından 75tl daha düşüktü'

Oyuncu ve dizi senaristi Gülse Birsel, 2 bin 550 TL gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Faturasını "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına "3+1 düz daire ha burası" notunu düştü.

Gülse Birsel'in paylaşımına bir yorum da oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi.

2012 ve 2014 yılları arasında yayınlanan Yalan Dünya dizisinde Eylem ve Vasfiye Teyze karakterlerini canlandıran Gonca Vuslateri, o döneme atıfta bulunarak şunları yazdı:

"Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim. Soğuk havalarda arkadaşında kal. Sete ordan git. Ha bir de baget ekmek al 4’e böl pul biberle lup."