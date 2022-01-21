Urfa'da elektrik faturalarına esnaftan tepki: 'Soygun var!'

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde esnaf zamların ardından elektrik faturalarını cadde ortasına astıkları pankartla protesto etti. Üzerinde “Soygun var! TEDAŞ zulmüne hayır” pankartı açan esnaf bir araya gelerek açıklama yaptı.

Savaş Eşsiz isimli esnaf, "Artık bıktık. Şanlıurfa’nın en işlek caddesinde esnaflık yapıyoruz ama dayanacak gücümüz kalmadı. Benim geçen ay gelen faturam şurada, bin 413 TL'dir. 23 Aralık perşembe günü bana gelen faturam. Şu an gelen 12 Ocak Çarşamba günü 2 bin 360 TL bana fatura gelmiş. Yani aynı kilovatı kullanıp bu kadar zam nasıl oluyor? Bu iş nasıl oluyor anlam veremiyoruz" dedi.

"Geçen bütün esnafa tehdit niteliğindeki ihtarname yayınladı. Sen kimsin, sen kimsin ki bana 5 kat fatura ödeyeceksiniz diye yazı gönderiyorsun? Ben kullanmadığım elektrik faturasını neden ödeyeyim?" diyen Eşsiz, "Şanlıurfa'nın 14 tane milletvekili, hiçbirinizin gücü yetmiyor mu? Bıktık artık yeter. Soygun var soygun. Ben evliyim iki çocuğum çocuğumun hakkını bu TEDAŞ'a vermeyeceğim" şeklinde konuştu.

Pankart, asılmasından yaklaşık iki saat sonra polis tarafından indirildi. (ANKA)