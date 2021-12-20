Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın yaşamını yitirdi

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Aydın'ın bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kendisi bugüne kadar çok sayıda tiyatro ve dizi projesinde yer alırken yaptığı seslendirme çalışmalarıyla da tanınıyordu.

15 Şubat 1952 doğumlu Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Aydın, bir dönem Keçiören Belediyesi'nde 'Cumartesi Cumartesi' adlı bir çocuk eğlence programının sunuculuğunu üstlendi.

Usta sanatçı Ayı Yogi, Joe Dalton, Fred Çakmaktaş gibi çizgi film karakterlerinin yanı sıra Asteriks'in beyaz perde uyarlamalarında Oburiks (Obelix) karakterinin de Türkçe sesi olmuştu.

Değerli meslektaşımız Sezai Aydın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun 🙏🏻 #SezaiAydın pic.twitter.com/Svjx5pf4Vs — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) December 20, 2021

Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.