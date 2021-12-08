Yumrukların ve mermilerin onuruyla: Düzenin yaşayan en büyük 'sanatçısı'

Uçlarda dolaştı hep, çok para kazandı, ünlendi, patron oldu. Ama cehaletinden hiç vazgeçmedi, sıkı sıkıya sarıldı, başkaları tarafından onaylandığını görünce kutsadı. Yürüyen cehalet tanrısı oldu!

Yedi kardeşli ailesiyle çocukluk ve gençlik yılları yoksulluk içinde geçtikten sonra soğuk demircilik yaptığı inşaatta keşfedilip şöhrete uzanan hikayesi çok bilindik zaten. Hikayesinin gerisi bu yoksulluğu aşağılamak ve tekzip etmek üzerine kurulu. Sınıf basamaklarını üçer beşer atlayıp zengin olunca içinde sakladığı canavar da bağımsızlığını ilan etti haliyle.

Tatlıses’in adı televizyon şovları kadar silahlı saldırı, kundaklama, uyuşturucu operasyonları, hayatına giren kadınları dövüp vurdurması olaylarında geçti. Her defasında hapse girmekten kurtuldu. O da bundan cesaret alarak birilerini tehdit etti, küfretti, itiraz edenlere Urfalı tetikçilerini gönderdi. Her defasında sırtını dayamayı başardığı “devlet büyükleri” sayesinde sıyrılmayı başardı. Yüksek politikacı eteklemeyi huy edinmişti. Başbakan ve Cumhurbaşkanı eli öpmeye teşebbüs ederken çekilmiş fotoğrafları var. Çetelerle fink atarken emniyet müdürü ile birlikte poz vermeyi ihmal etmedi hiç. Güçsüzse saldırdı, güçlüyse önünde eğildi.

Bir gün onu da vurdular haliyle. 2011 yılında otomobiline binerken kıstırdılar, yaylım ateşine tuttular. Saldırgan yıllar önce türkücünün adamları tarafından vurulup yaralanan biriydi. Suç işlemiş hapse girmişti, çıkınca bu saldırıyı yapmanın hayaliyle yaşamıştı. Saldırıdan kurtulmayı başardı, iki hafta yoğun bakımda kaldı. Çıktı, hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etti. Hatta türkü bile söylüyor.

Sevgisi dayağına bahane

İbrahim Tatlıses'in sabıkası çok haliyle. Bu sabıkaların çoğu da hayatına giren kadınları dövmesi, vurdurması ile ilgili. Bilinenlerden ilki kızının annesi Perihan Savaş’ı dövmesi. Dayağın sebebi, türkücünün Derya Tuna ile olan beraberliğiydi. Bu ilişkiyi duyup hesap soran Savaş, üstüne bir de dayak yemişti.

Tatlıses ve Savaş beraberliği bu olaydan sonra bitti. Türkücü yoluna Derya Tuna ile devam etti. Ancak bir süre sonra hayatına oryantal Asena girdi. Bu defa da dayak yeme sırası Derya Tuna’daydı. Dayakla yetirmedi, bir tetikçi bulup kadını vurdurttu. Bu saldırının ardından uzatmalı beraberlik sona erdi.

Üzerinden çok geçmeden bir benzincide Asena’yı döverken kameralara yakalandı. O aralar Tatlıses’in hayatında yine başka bir kadının varlığından söz ediliyordu. Asena da dayakla kurtulamadı, bir de ayağından vuruldu. Türkücü bu olayın ardından mafya Babası Kürşat Yılmaz’la birlikte yargılandı, vurma işini ona ihale etmişti.

Türkücü Asena ile beraberken, yanında çalışan Ayşegül Yıldız ile birlikte olmaya başladı. Asena bu ilişkiyi öğrenince iki kadın kavga etti. Ayşegül Yıldız’a evlenme teklif etti, yeni kurbanı o olacaktı. Ancak bu evlilik uzun sürmedi, 2013 yılında boşandılar.

Yaptıklarından hiç utanmadı, hiç pişmanlık duymadı. “Kadın dövülür de sevilir de... Döveceksin dediysek, ağzını burnunu kırmayacaksın. Kadın susmasını bilecek, ağırbaşlılığını koruyacak. Ama sürekli dırdır ederse olmaz. Adamda dayanma sınırı var” dedi bir söyleşisinde. Yaşadıklarından çıkardığı ders bundan ibaretti. Her saldırısında kadınların ağızlarını burunlarını kırıyordu.

Fakat dövdüğü, ağızlarını burunlarını kırdığı, hatta vurdurduğu kadınlar her defasında şikayetlerini geri çekti. Kamu da bu yürüyen cehalet tanrısına hoşgörü göstermeye pek teşneydi. İbrahim Tatlıses, sadece kadınlara yönelik şiddeti ile değil, farklı zamanlarda birçok insana yönelik silahlı saldırıda da anıldı.

Siyaset olmadı bari onur ödülü verelim

Cehaletini kutsadığından kendini de önemli biri sanıyordu. Cehaletini bir de siyasette denemeye karar verdi. 2007’de Cem Uzan’ın Genç Parti’sinden milletvekili adayı oldu. Partisi barajı aşamayınca seçilme hayali de suya düşmüş oldu.

Vazgeçmedi, 2011’de AKP’ye adaylık başvurusunda bulundu. Nedense kabul görmedi. O da Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Sonra adaylığını geri çekti, memleket bir değer daha kazanmaktan son anda kurtuldu.

Geçen gün iktidar yanlısı gazetenin düzenlediği bir ödül töreninde “ömür boyu onur ödülü” verdiler türkücüye. Bu yolla cehaletini ve saldırganlığını resmileştirmiş oldular. Düzenin yaşayan en büyük sanatçısı o. Türküsünü dinleyene, yumruk veya mermi bedava!