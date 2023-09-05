Oyuncu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Pek çok tiyatro, sinema ve dizide oynayan Ulay'ın, bir yıldır akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

Ulay kimdir?

1942'de İstanbul'da doğup, Ankara'da büyüyen ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun olan Mehmet Ulay, 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te Ankara Sanat Tiyatrosu içinde yer alan Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.

Ulay, 2001 yılında Yalandan Kim Ölmüş isimli tiyatro oyunuyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almıştı.

Ulay'ın yer aldığı tiyatro oyunları şöyle: