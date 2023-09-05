Oyuncu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Pek çok tiyatro, sinema ve dizide oynayan Ulay'ın, bir yıldır akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.
Ulay kimdir?
1942'de İstanbul'da doğup, Ankara'da büyüyen ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun olan Mehmet Ulay, 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te Ankara Sanat Tiyatrosu içinde yer alan Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.
Ulay, 2001 yılında Yalandan Kim Ölmüş isimli tiyatro oyunuyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almıştı.
Ulay'ın yer aldığı tiyatro oyunları şöyle:
- Çalıkuşu: (Reşat Nuri Gültekin) - Tiyatro Kedi - 2008
- Sakıncalı Piyade: (Uğur Mumcu) - Su Gösteri Sanatları Merkezi - 2007
- Casablanca: Tiyatro Kedi - 2005
- Yalandan Kim Ölmüş: (Clive Exton) - Tiyatro Kedi - 2000
- Fehim Paşa Konağı: (Turgut Özakman) - Tiyatro Bakış - 1997
- Cahide: (Nezihe Araz) - Tiyatro Bakış - 1996
- Saat 9:05: (Nezihe Araz) - Tiyatro Bakış - 1995
- Komik Para: (Ray Cooney) - Dormen Tiyatrosu - 1995
- Jan Dark Davası: (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994
- Bir Halk Düşmanı: (Henrik İbsen) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993
- 403. Kilometre: (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993
- Sakıncalı Piyade: (Uğur Mumcu) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992
- Ayak Takımı Arasında: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990
- Mefisto: (Klaus Mann) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
- Yusuf ile Menofis: (Nâzım Hikmet) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
- Sacco ile Vanzetti: (Howard Fast) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988
- Ortak: (Erol Aksoy) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
- Durand Bulvarı: (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
- Mayın: (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
- Sarıpınar 1914: (Reşat Nuri Güntekin) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
- Müfettiş: (Nikolai Gogol) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
- Zenginin Maceraları: (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966
- Küçük Burjuvalar: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966
- Keloğlan: (Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
- Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç: (Hüseyin Rahmi Gürpınar) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
- Ayak Bacak Fabrikası: Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964