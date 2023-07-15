Oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

"Geniş Aile", "Eyyvah Eyvah 2" ve "Babamın Kemikleri" gibi yapımlarda yer alan oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti.

Ata Demirer, filmlerinde birlikte rol aldığı Tanju Tuncel'in Vefat haberinin ardından Instagram sayfasında mesaj yayınladı:

"Hayatımda tanıdığım en naif, en kendine has insanlardan... Hani kimisi 'ben buradayım!' der, 'bana bakın!' der, 'ben!' der... o hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju Abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki..."

Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli olmuştu.