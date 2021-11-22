Oyuncu Doğan Bavli yaşamını yitirdi

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli 80 yaşında yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada "Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz" denildi.

Doğan Bavli için bugün saat 11:00’de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Sanatçı, Doğancılar Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1941 yılında İstanbul’da doğan Bavli 1961'de Hamlet oyunuyla Şehir Tiyatroları'na girmişti. Sinema ve dizi filmlerde de oynayan Doğan Bavli, aynı zamanda seslendirme sanatçısıydı.