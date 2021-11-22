Pamukkale Üniversitesi'nden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sinema sanatçısı Kadir İnanır, Cumartesi günü rahatsızlanmasının ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı tespit edildiği kaydedilmişti.

Pamukkale Üniversitesi'nden bu sabah İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir” denildi.