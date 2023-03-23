Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, ilk günün sonunda 237 imza sayısına ulaşabildi.
Özal, geçtiğimiz günlerde yaptığı adaylık açıklamasında "Oyumuz yüzde 25 civarında" demişti.
Haber Merkezi
soL - Eskişehir
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Oyumuz yüzde 25 civarında' diyen Ahmet Özal'ın ilk gün topladığı imza sayısı belli oldu
Cumhurbaşkanı adayı olan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, ilk günün sonunda 237 imza sayısına ulaştı.
Haber Merkezi
Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, ilk günün sonunda 237 imza sayısına ulaşabildi.
Özal, geçtiğimiz günlerde yaptığı adaylık açıklamasında "Oyumuz yüzde 25 civarında" demişti.