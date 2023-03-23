'Oyumuz yüzde 25 civarında' diyen Ahmet Özal'ın ilk gün topladığı imza sayısı belli oldu

Cumhurbaşkanı adayı olan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, ilk günün sonunda 237 imza sayısına ulaştı.

Haber Merkezi

Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, ilk günün sonunda 237 imza sayısına ulaşabildi.

Özal, geçtiğimiz günlerde yaptığı adaylık açıklamasında "Oyumuz yüzde 25 civarında" demişti.

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