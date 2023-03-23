'Yalı Partisi, Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir planı devreye sokmaya hazırlanıyor'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Sedat Peker'in ismini yeniden duyurduğu Hasan Dağcı'nın yalısında yapılan bir toplantıyı aktardı, hedefte Kılıçdaroğlu'nun olduğunu söyledi.

Terkoğlu'nun "Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi’ başlıklı yazısından bir bölüm şöyle:

"Yaklaşık iki ay önceydi. İstanbul’un yalılarını iyi bilenden dinlemiştim. Kastedilen hikâye tam da bu demiştim.

Bilmeyenler adını Sedat Peker’le duydu. Peker, “Hasan Dağcı isminde bir şahıs var, bu şahıs cumhurbaşkanımızın eski özel kalem müdürüdür” diye onu tanıtmaya başlamıştı. “Belen İnşaat diye bir firması var. Devletten ne kadar büyük ihaleler aldığını internetten girip bulabilirsiniz (hep fahiş kârlarla)” sözleriyle devam etmişti.

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İşte iki ay önce, Dağcı’nın yalısındaki o toplantıyı dinledim. Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun “beşli çete” dediği işadamları vardı. “Beşli çete”nin dışında, büyük ihaleleri alan altıncı, yedinciler de... Erdoğan’ın çok yakın bir akrabası da vardı, Dişli ailesinin tanınmış ferdi de...

Henüz Kılıçdaroğlu aday olmamıştı. Ancak kendisini iyiden iyiye hissettiriyordu. Görüşmenin ana gündemi de oydu. Zira masadaki herkesin azılı düşmanıydı. Sürekli “Geleceğim, servetlerinize el koyacağım” imasında bulunuyordu. Bu da haliyle onlarda endişe yaratıyordu. Bir ara, masadaki havayı işadamı Cemil Kazancı dağıtmıştı. Daha önce Beyaz Enerji davasından tutuklanan Kazancı, “Ben tecrübeliyim, hapishaneyi biliyorum, asıl siz düşünün” diyerek işadamlarını acı acı güldürmüştü.

Yalıdaki masa, “Erdoğan kazansın” istiyordu. B planı ise Erdoğan’ın kaybetme olasılığına karşı, muhalefeti kendilerine yumuşak geçiş yaptıracak bir alternatife zorlamaktı. Kılıçdaroğlu’nun “418 milyar doları alacağım” sözleri tüylerini ürpertiyordu.

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CHP Genel Merkezi’nde konuşulan hikâyeye göre, Kılıçdaroğlu ile “Yalı Partisi” önce görüşmek istemiş, reddedilmişti. Sonra CHP’ye yakın bazı aracılar devreye girmiş, buluşturmaya çalışmış, yine kabul edilmemişti. Son olarak Kılıçdaroğlu’na karşı bir operasyon devreye sokulmuştu. “Yalı Partisi”nin fonladığı, kimi gazeteciler başta olmak üzere, muhalefetin takip ettiği isimler üzerinden, Kılıçdaroğlu itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştı. Hedef, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önüne geçmekti.

Olmadı... Şimdi başka bir plan devreye sokulmaya çalışılıyor!

Türkiye, tarihinin belki de en sıkıntılı 53 gününe giriyor. Ülke, sadece adaylar arasında bir seçim yapmayacak. Kırılma noktasında gideceği yönü de belirleyecek. Söylendiği gibiyse “Yalı Partisi”nin yeni operasyonunu engellemek için, ahtapotun kollarını deşifre etmenin zamanı gelmedi mi?

“Para söz konusuysa, herkesin dini birdir” diyor Bernard Shaw. Şimdi vicdanların içini, paranın satın aldıklarından temizleme zamanı!"