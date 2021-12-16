Oyak Renault işçileri patronların yüzde 12 zam teklifine karşı yürüdü

Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında çalışan Türk Metal üyesi işçiler, patronların yüzde 12 zam teklifine karşı yürüdü.

Haber Merkezi

Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında çalışan Türk Metal üyesi işçiler, MESS'in yüzde 12 zam teklifine karşı eylem yaptı.

Eyleme katılan işçiler, "Direne direne kazanacağız!" sloganları attı.

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