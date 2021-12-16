Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında çalışan Türk Metal üyesi işçiler, MESS'in yüzde 12 zam teklifine karşı eylem yaptı.
Eyleme katılan işçiler, "Direne direne kazanacağız!" sloganları attı.
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Oyak Renault işçileri patronların yüzde 12 zam teklifine karşı yürüdü
Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında çalışan Türk Metal üyesi işçiler, patronların yüzde 12 zam teklifine karşı yürüdü.
Haber Merkezi
Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında çalışan Türk Metal üyesi işçiler, MESS'in yüzde 12 zam teklifine karşı eylem yaptı.
Eyleme katılan işçiler, "Direne direne kazanacağız!" sloganları attı.