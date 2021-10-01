Oy vermediler diye baba ve kızını öldüren sanıklardan 6’sı beraat etti

Diyarbakır Çermik ilçesine bağlı Konuksever köyünde Selahattin Özkahraman (64) ve kızı Suriye Özkahraman (34), 31 Mart 2019 seçimleri öncesi oy kullanmayacaklarını beyan etmelerinin ardından muhtar adayının ailesine mensup Remzi, Engin, Emre, Ferit, Hayrettin, Şehymus Yalçın tarafından öldürülmesi ilişkin açılan davanın duruşması görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, müştekiler Vahit ve Ramazan Özkahraman kardeşler, Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki, tutuklu tek sanık Remzi Yalçın ise Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki Ses Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı. Tarafların avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Önce tutuklama istedi, sonra beraat

İddia makamı önceki celsede Remzi Yalçın’ın 2 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Diğer sanıklar hakkında önceki celse tutuklama talebinde bulunan iddia makamı, bu defa Remzi Yalçın dışındaki tüm sanıkların beraatını istedi.

‘Eylem birliği içinde olayı gerçekleştirdiler'

Cumhuriyet Savcısının önceki celse tutuklama, görülen karar duruşmasında da diğer 5 sanığın beraatını istemesine dikkati çeken müşteki Vahit Özkahraman, iddia makamının hangi delile dayanarak diğer sanıklar hakkında beraat talebinde bulunduğunu sordu. Sanıkların tahliye edildikten sonra kendilerine dönük saldırı gerçekleştirdiğini ve soruşturmanın Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam ettiğini belirten Özkahraman, sanık beyanlarının çelişkili olduğu, yoğun telefon trafiği görüşmesi fikir ve eylem birliği içerisinde eylemi gerçekleştirdiklerini ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları Kutbettin Odabaşı, Mehmet Taşkıran ve Yılmaz Demiroğlu mütalaaya iştirak ettiklerini ve sanıkların beraatını istedi.

Bir sanığa 2 müebbet hapis cezası verildi

Mahkeme, sanık Remzi Yalçın’a Selahattin ve Suriye Özkahraman’ı kasten öldürmekten 2 kez ayrı ayrı müebbet, Güzel Özkahraman’ı kasten öldürmeye teşebbüsten ise 9 yıl hapis cezası verdi. Remzi Yalçın’a verilen hapis cezasında indirime gitmeyen mahkeme, Yalçın’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diğer sanıklara beraat

Mahkeme, olayda gözcülük yaptığı öne sürülen Birgül Menteş ile baba-kızı kasten öldürmeden yargılanan Engin, Emre, Ferit, Hayrettin ve Şeyhmus Yalçın’ın üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, mahkûmiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.