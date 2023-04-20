Oy pusulasını paylaştı: 'Tam bir metre'

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy pusulasında yer alacak partiler kesinleşti. AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oy pusulalarının basımına başlandığını belirterek, "Pusulanın boyutu 100 cm (bir metre) hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçiminde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup oy pusulasının boyutu 100 cm .(Bir metre)— Recep Özel (@recepozel32) April 19, 2023
Hayırlı olsun. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/bgbsdleauu