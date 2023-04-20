Oy pusulasını paylaştı: 'Tam bir metre'

Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından seçim pusulasını paylaştı.

Haber Merkezi

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy pusulasında yer alacak partiler kesinleşti. AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oy pusulalarının basımına başlandığını belirterek, "Pusulanın boyutu 100 cm (bir metre) hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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