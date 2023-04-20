Oy pusulasını paylaştı: 'Tam bir metre'

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçiminde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup oy pusulasının boyutu 100 cm .(Bir metre)

Hayırlı olsun. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/bgbsdleauu