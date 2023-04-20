AKP'den 'anket' açıklaması: Son 15 günde fark açıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anketlerdeki son duruma ilişkin iddialarda bulundu.

"Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz. Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz. İkinci tura bu işi bırakarak milletimizin gündemini bunla yormaya gerek yoktur diye düşünüyoruz" diyen Oktay, "Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Milletimiz Erdoğan'a balkon konuşmasını yaptıracaktır, güçlü meclis desteğiyle her iki seçimi sonlandıracaktır. Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim. Son 10-15 günkü trende baktığımızda aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını görüyoruz" ifadesini kullandı.