Oy kullanma işlemi sırasında kalp krizi geçiren iki kişi yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 ile Türkiye genelinde başladı.

Rize ve Trabzon'da sandığa giden iki yurttaş, oy kullanma işlemleri sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.