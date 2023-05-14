Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 ile Türkiye genelinde başladı.
Rize ve Trabzon'da sandığa giden iki yurttaş, oy kullanma işlemleri sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Oy kullanma işlemi sırasında kalp krizi geçiren iki kişi yaşamını yitirdi
Rize ve Trabzon'da oy kullanma işlemi sırasında kalp krizi geçiren iki yurttaş yaşamanı yitirdi.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 ile Türkiye genelinde başladı.
Rize ve Trabzon'da sandığa giden iki yurttaş, oy kullanma işlemleri sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.