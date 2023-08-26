ÖTV’siz araç alanların engelli maaşı kesildi

Enflasyonla birlikte artan araç fiyatları engellileri de vurdu. Yüzde 90’ın üzerinde engeli olan yurttaşlara ÖTV’siz araç hakkı tanınırken, bu haktan yararlanan çok sayıda yurttaşın araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte engelli aylığının kesildiği ortaya çıktı.

T24'ten yer alan habere göre, engelli maaşlarının kesilmesine gerekçe olarak, son birkaç yılda araç fiyatlarının iki-üç kat artması nedeniyle araç kasko değerinin 240’ta 1’inin gelir olarak dikkate alınması gösterildi. Böylece hükümet eve o oranda gelir girmese dahi araç kasko değerini gelir kabul ederek engellilerin aylığını kesti.

Çorum’da yaşayan Selami Eker isimli yurttaş, 2021 yılında 195 bin lira bedelle ÖTV indiriminden faydalanarak otomobil aldı. Aradan geçen iki yılda aracın kasko değeri 912 bin lirayı buldu. Araç değerinin yükselmesi nedeniyle kasko değerinin 240’ta 1’ine tekabül eden 3 bin 803 lira Selami Eker’in hane halkı geliri olarak hesaba katıldı. Böylece hane halkı geliri asgari ücretin 3’te 1’ini aşan Selami Eker’in engelli aylığı kesildi.