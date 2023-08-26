166 puanla Boğaziçi'ne girdi, YÖK Başkanı 'kimsenin hakkı yenmedi' dedi

YKS’de 166 puan alan bir adayın 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjanla Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne girmesi tartışma yarattı. Aynı bölüme genel yerleştirme kontenjanından giren öğrencilerin en düşük puanı ise 511 oldu.

Hürriyet'e konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Buradan bir kez daha belirtmek isterim ki, genel kontenjan ve özel kontenjan şartlarına göre tercih yapan ve yerleşen adaylar, kendi kategorileri içerisinde ayrı sıralamalara tabi oluyor. Böylece adaylar arasında herhangi bir hak kaybı veya eşitsizlik söz konusu değil. 34 yaş üstü kadınların geçmişte gerek toplumsal gerek siyasal alanın güçlükleriyle yükseköğretime erişememiş olmaları önemli bir problemdi'' dedi.

17 bin 665 kadın ek kontenjla üniversiteli oldu

2023 YKS yerleştirme döneminde, 34 yaş üstü kadın adaylar için devlet üniversitelerinde önlisans düzeyinde 8 bin, lisans düzeyinde ise 13 bin olmak üzere toplamda 21 bine yakın ek kontenjan ayrıldı. Tercih döneminde, 34 yaş üstü kadın adaylardan yaklaşık 79 bin kişi tercih yaptı ve bu adaylardan 17 bin 665’i bir yükseköğretim programına yerleşti.