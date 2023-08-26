Erdoğan 'yerel seçim'i işaret etti: Geri almaya hazır mıyız?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt'te konuştu, bir kez daha yerel seçim mesajı verdi.

Genel seçimlerin ardından gözünü yerel seçime çeviren Erdoğan, bugün Malazgirt'te yaptığı konuşmada da seçmene seslendi ve "31 Mart'a hazır mıyız?" diye sordu. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Yerel yönetim seçimlerine hazır mıyız? İllerimizi maalesef bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya hazır mıyız? Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir, biz de Cumhuriyetimizin yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz. Karamsarlık yaymaya çalışanlara bakmayın. Onlar tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını bilmiyor.''