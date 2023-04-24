ÖTV muafiyetinin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son seçim vaadi olan ÖTV muafiyetine ilişkin detaylarını paylaştı.

Nebati, düzenleme kapsamında ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını, söz konusu destekten yararlanacak diğer araçlara ilişkin detayların da hazırlanan mevzuat düzenlemesiyle belli olacağını bildirdi.

Nebati, "Düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek" dedi.