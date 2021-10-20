Otomobilin çarptığı motokurye kazadan aylar sonra yaşamını yitirdi

Ordu Ünye’de 30 Ocak'ta meydana gelen kazada otomobil sürücüsünün U dönüşü yaptığı sırada motokuryeye çarpmıştı. Kazadan sonra aylardır tedavi gören motokurye Ömer Fırıncı, dün yaşamını yitirdi.

Ünyenet'teki habere göre, Atatürk Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu’nda meydana gelen olayda Samsun’dan Ünye istikametine gelmekte olan Eski Ünye İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Nurullah Keskin yönetimindeki otomobil U dönüşü yaptığı sırada karşı yönden gelen Ömer Fırıncı yönetimindeki motosikletle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Fırıncı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Fırıncı, Ordu’ya sevk edildi.

Aradan geçen 9 aylık tedavi sonrası 24 yaşındaki Fırıncı, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.