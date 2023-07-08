Otomobil fiyatlarına KDV zammı: 17 bin lira artacak

Otomobilde KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi.

Böylece yüzde 80 ÖTV’li otomobillerdeki vergi yüzde 112’den yüzde 116’ya çıktı.

Medyaradar'ın haberine göre, ortalama bir aracın fiyatı yaklaşık 17 bin TL zamlanmış oldu.