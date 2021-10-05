Otobüs biletleriyle ilgili yeni karar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası yolculuğa PCR testi şartı getirilmesinden sonra yeni bir karar aldı.

NTV'nin haberine göre, otobüs biletleri, yolculuk saatine kadar açık bilete çevrilebilecek.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade ediliyor. Otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunluluğu bulunuyordu. Alınan kararla, açık bilet için saat şartı kaldırıldı.